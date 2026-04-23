Kruising Hobbemastraat in Middelharnis tijdelijk afgesloten

Kruising Hobbemastraat in Middelharnis tijdelijk afgesloten - FlakkeeNieuws Goeree-Overflakkee

Donderdag 23 april 2026

De kruising in de Hobbemastraat in Middelharnis is van dinsdag 28 april 07:00 uur tot en met vrijdag 1 mei 2026 16:00 uur tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden. In deze periode wordt de kruising opnieuw bestraat.

De aanleiding voor de werkzaamheden is een verzakking van het wegdek. Deze is ontstaan na rioolwerkzaamheden enkele jaren geleden. "Omwonenden ervaren hierdoor overlast, met name door trillingen van (lijn)bussen. Met het opnieuw bestraten willen we die overlast verminderen", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Bij de planning is bewust gekozen voor de meivakantie, omdat het dan rustiger is op de weg. Over de exacte omleiding van het busverkeer is nog geen definitieve informatie beschikbaar. De verwachting is dat bussen een alternatieve route rijden, bijvoorbeeld via de Langeweg. Vervoerder Transdev informeert reizigers hierover.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Zes lintjes uitgereikt op Goeree-Overflakkee
Dijkgraaf Jan Bonjer herbenoemd bij waterschap Hollandse Delta
'Organisator wordt nooit gevonden': aanpak illegale feesten blijkt lastig
Afsluiting kruising Korteweegje en Oudelandsedijk bij Dirksland naar 24 april
Politiek op donderdag: partijen bezoeken Oude-Tonge
Bezoekers boos om nieuwe huisregels Oranjepop: 'Vrijheid is weg'
Bijna honderd leerkrachten krijgen tips om leesplezier in de klas te vergroten
Waterschap roept boeren op: gebruik altijd kantdop bij spuiten
Figuranten blikken terug op filmopnames van Op hoop van zegen in Goedereede
Havo 3-leerlingen organiseren activiteiten in meerdere dorpen op Goeree-Overflakkee