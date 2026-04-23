Kruising Hobbemastraat in Middelharnis tijdelijk afgesloten





De kruising in de Hobbemastraat in Middelharnis is van dinsdag 28 april 07:00 uur tot en met vrijdag 1 mei 2026 16:00 uur tijdelijk afgesloten in verband met werkzaamheden. In deze periode wordt de kruising opnieuw bestraat.

De aanleiding voor de werkzaamheden is een verzakking van het wegdek. Deze is ontstaan na rioolwerkzaamheden enkele jaren geleden. "Omwonenden ervaren hierdoor overlast, met name door trillingen van (lijn)bussen. Met het opnieuw bestraten willen we die overlast verminderen", meldt een woordvoerder van de gemeente.

Bij de planning is bewust gekozen voor de meivakantie, omdat het dan rustiger is op de weg. Over de exacte omleiding van het busverkeer is nog geen definitieve informatie beschikbaar. De verwachting is dat bussen een alternatieve route rijden, bijvoorbeeld via de Langeweg. Vervoerder Transdev informeert reizigers hierover.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel