Waterschap roept boeren op: gebruik altijd kantdop bij spuiten





Sinds 1 januari 2026 controleren waterschappen en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) strenger op het gebruik van de kantdop bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen. Boeren gebruiken de kantdop niet altijd, terwijl dat nodig is om water en natuur te beschermen. Daarom roept het Waterschap Hollandse Delta boeren op om de kantdop te gebruiken.

De kantdop is een onderdeel van de spuittechniek die al 25 jaar verplicht is bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen langs sloten. Dat geldt zowel bij sloten met water als bij droge sloten. Ook wanneer er een bufferstrook of akkerrand tussen het gewas en het oppervlaktewater ligt, moet de kantdop worden gebruikt. Toch blijkt in de praktijk dat dit niet altijd gebeurt, daarom controleren toezichthouders sinds begin 2026 strenger en kunnen zij boetes geven als de regels worden overtreden.

De verplichting geldt niet alleen langs sloten, maar ook langs randen van percelen waar geen sloot ligt. Dit is minder bekend bij sommige agrariërs en loonwerkers, maar ook daar ziet de NVWA op toe.

De kantdop zorgt ervoor dat de spuitvloeistof langs de gewasrand vrijwel recht naar beneden wordt gespoten. Daardoor komt er minder middel buiten het gewas terecht. Dit helpt om planten en dieren buiten het gewas en in het water te beschermen. Ook wordt hiermee voorkomen dat gewasbeschermingsmiddelen onnodig in de omgeving terechtkomen en verloren gaan. Bij de beoordeling van deze middelen wordt er vanuit gegaan dat de kantdop altijd wordt gebruikt langs gewasranden.

Volgens de toezichthouders is de maatregel bedoeld om de kwaliteit van het water te verbeteren en planten en dieren te beschermen.

📧 Mail naar

📞 Bel naar

Door Internetredactie Omroep Archipel