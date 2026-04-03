Leerlingen Beroepscampus realiseren eigen schooltuin
Vrijdag 3 april 2026
Vmbo-leerlingen van klas 4 van de Beroepscampus in Middelharnis hebben hun eigen schooltuin gerealiseerd. Het gaat om de afronding van een project door jongeren die het profiel Groen volgen. Op woensdag 25 maart 2026 is het project feestelijk afgesloten en gepresenteerd.
Onder begeleiding van de docenten hebben leerlingen van de RGO Beroepscampus en de PM Beroepscampus het afgelopen schooljaar kennisgemaakt met de wereld van vakmanschap, duurzaamheid en innovatie. Ze zijn aan de slag gegaan met het ontwerp, wat resulteerde in een nieuwe schooltuin. “Met dit project hebben zij bewezen wat er mogelijk is wanneer theorie en praktijk samenkomen”, meldt de Beroepscampus.
De schooltuin is onderdeel van het programma Sterk Techniekonderwijs, waarin scholen, bedrijven en overheid samenwerken. Met aantrekkelijk technisch onderwijs krijgen jongeren de kans hun technische talent te ontdekken en kunnen zij worden opgeleid tot vakmensen.
📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.