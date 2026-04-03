Leerlingen Beroepscampus realiseren eigen schooltuin





Vmbo-leerlingen van klas 4 van de Beroepscampus in Middelharnis hebben hun eigen schooltuin gerealiseerd. Het gaat om de afronding van een project door jongeren die het profiel Groen volgen. Op woensdag 25 maart 2026 is het project feestelijk afgesloten en gepresenteerd.

Onder begeleiding van de docenten hebben leerlingen van de RGO Beroepscampus en de PM Beroepscampus het afgelopen schooljaar kennisgemaakt met de wereld van vakmanschap, duurzaamheid en innovatie. Ze zijn aan de slag gegaan met het ontwerp, wat resulteerde in een nieuwe schooltuin. “Met dit project hebben zij bewezen wat er mogelijk is wanneer theorie en praktijk samenkomen”, meldt de Beroepscampus.

De schooltuin is onderdeel van het programma Sterk Techniekonderwijs, waarin scholen, bedrijven en overheid samenwerken. Met aantrekkelijk technisch onderwijs krijgen jongeren de kans hun technische talent te ontdekken en kunnen zij worden opgeleid tot vakmensen.

Tip de redactie



💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel