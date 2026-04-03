Mevrouw Drenthe-Hoogendijk viert 100e verjaardag





Mevrouw W.A. Drenthe-Hoogendijk uit Dirksland heeft onlangs haar 100e verjaardag gevierd. Ook burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman was bij het vieren van deze bijzondere mijlpaal aanwezig, meldt de gemeente Goeree-Overflakkee op dinsdag 31 maart 2026. Tijdens het feest in Vroonlande werd de jarige bovendien door haar zoon Joost in het Flakkees toegezongen.

Mevrouw Drenthe volgde de Handels-HBS en werkte bij de Internationale Bank. Daarna werkte ze in Nederlands-Indië, waar zij trouwde. Ze kreeg drie kinderen, vier kleinzoons en acht achterkleinkinderen. Muziek, poëzie en boeken zijn altijd haar grote passies geweest. Ook luistert ze nog iedere dag naar klassieke muziek en reed ze tot haar 98e nog auto.

Ze is jarenlang actief geweest in het bestuur van de Remonstrantse Gemeente. “Wat mij altijd opvalt bij mijn geloofsgenoten is de aandacht, warmte en hulp”, vertelt zij. Ook op hoge leeftijd geniet ze volop van het leven: zingen, lezen en de liefde van haar familie blijven haar vreugde brengen.

Door Internetredactie Omroep Archipel