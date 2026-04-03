Van melkrobot tot glittertattoo: voor ieder wat wils tijdens Kijk bij de Boer





Op maandag 6 april 2026 is het traditiegetrouw weer tijd voor Kijk bij de Boer. Het initiatief wordt dit jaar voor de veertiende keer gehouden op Tweede Paasdag. Negen boerenbedrijven zetten hun deuren open voor duizenden bezoekers die een of meerdere deelnemers bezoeken.

Door Connie Bestman

De dag wordt zoals elk jaar afgetrapt met een boerenontbijt, dit jaar voor de tweede keer op de locatie aan de Groeneweg 41 in Nieuwe-Tonge. Er staat voor de gasten een uitgebreid buffet klaar met lokale zuivelproducten, eieren, sappen en diverse broodspecialiteiten. De deelnemende bedrijven zijn verspreid over het eiland en bestaat uit zowel nieuwe deelnemers als bedrijven die er al eerder bij waren, waaronder tijdens de eerste editie in 2011.

Speurtocht en glittertattoos

In die laatste categorie vallen Tuinderij Bevelander in Achthuizen en Franzen Landbouw C.V. in Dirksland. Lieke Franzen geeft aan dat het bedrijf sinds die eerste keer veel ontwikkelingen heeft doorgemaakt. “Het is leuk om de deuren weer eens open te zetten en te laten zien waar we dagelijks mee bezig zijn. We hebben er wel even over na moeten denken. Rond deze tijd van het jaar gaan wij zelf weer het land op en begint een drukke periode. Daarnaast komt er toch meer regelwerk bij kijken dan je vooraf misschien denkt.” Toch kijken ze ernaar uit om het vak te laten zien. Volgens haar kent het mooie kanten, maar ook uitdagingen. “Een uitdaging van de afgelopen jaren is bijvoorbeeld het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Op dat vlak hebben we veel vooruitgang geboekt en dat hopen we ook te kunnen laten zien. We zijn er trots op dat we met zo’n dag ook onze sector kunnen promoten en kunnen laten zien hoe belangrijk de landbouw is.”

Het programma voor Kijk bij de Boer is door onderling overleg tot stand gekomen. “We wilden daarbij vooral focussen op onze gewassen. Daarom hebben we per gewas gekeken wat we graag willen uitleggen aan de bezoekers. Op basis daarvan hebben we een route en een plan gemaakt voor de dag, zodat bezoekers een goed beeld krijgen van het hele proces van teelt tot oogst.” Ongeveer vier maanden geleden zijn de eerste plannen op papier gezet en deze week gaat het echte opbouwen van start. “Borden schilderen, kisten verplaatsen en natuurlijk veel schoonmaken”, legt Lieke uit. “Het wordt een drukke week, want naast de voorbereidingen gaan de voorjaarswerkzaamheden op het land ook gewoon door. Machines moeten op hun plek staan en alles moet klaar zijn voor de bezoekers. We kijken er als bedrijf enorm naar uit om iedereen te verwelkomen en hopen aan het einde van de dag trots en voldaan terug te kunnen kijken op deze editie van Kijk bij de Boer.” Op de locatie kunnen bezoekers onder meer een speurtocht doen, machines bekijken, maar ook glittertattoos laten zetten of zich vermaken in een zandhoop.

Foto op de trekker

Andere oudgediende is Tuinderij Bevelander uit Achthuizen. Arjan Bevelander doet voor de derde keer mee met het bedrijf, maar voor het eerst op de andere locatie in de kassen. “Het is een mooi en gezellig evenement. Daarnaast is het belangrijk om te laten zien wat er allemaal bij komt kijken om gezonde gewassen te telen”, vertelt hij over de motivatie om mee te doen. “We hebben een mooie en innoverende sector en dat mogen we met trots laten zien.” Ook hier wordt deze week nog een extra opruimronde over het bedrijf gedaan. “En machines worden allemaal nog gebruikt dus die worden eind deze week allemaal nog even gewassen.” In de kas kunnen QR-codes worden gescand voor informatie en filmpjes, voor de kinderen is er een speurtocht en ze kunnen met een trekker op de foto in een speciale fotohoek.

Kalfjes knuffelen

Marco Jongeneel doet met zijn melkveebedrijf uit Sommelsdijk, ook wel de Sophiahoeve genoemd, ook voor de derde keer mee. Janneke Klepper werkt bij het bedrijf en organiseert het evenement. “Wij doen mee, omdat het ten eerste ontzettend leuk is! Marco is trots op zijn bedrijf en we geven de mensen daarom graag 'een kijkje in de keuken'. Buiten dat heeft Marco ook zijn 25-jarig jubileum op het eiland dit jaar, dus dat is een extra reden om dit samen met de bezoekers te vieren. En een grappig weetje: het is een goeie stok achter de deur om het bedrijf weer eens van top tot teen schoon te maken”, vertelt ze lachend. Tijdens bijeenkomsten met alle deelnemers is er enig overleg zodat er niet op elk bedrijf hetzelfde aanbod is, maar verder mag het zelf worden ingevuld. “Ik stel altijd doelen: Wat wil ik de mensen laten zien? En van daaruit maak ik m'n plan. Zo hoop ik bijvoorbeeld dat mensen iets leren, dat als ze weggaan ze weer iets meer weten over koeien en/of het bedrijf. En een stukje besef bijbrengen.” De komende dagen is het een kwestie van schoonmaken, de laatste boodschappen doen en zorgen dat alle informatie gereed is. “Genoeg te doen nog”, besluit ze. Ook voor de bezoekers is er genoeg te doen in Sommelsdijk. Zo kan er met kalfjes worden geknuffeld, zijn er een ijskar en verschillende standhouders, een skelterbaan, kinderhoek en is er een uitleg over de melkrobot.

Nieuwelingen dit jaar zijn Firma Korteweg uit Ooltgensplaat, Landwinkel en Akkerbouwbedrijf ’t Zand (met Aardbei drive-in) in Den Bommel en Akkerbouwbedrijf Van der Spek (met Bonte Koe-Gemiva) in Sommelsdijk. Daarnaast zijn Familie Jacobs uit Den Bommel, Mts. J&W Troost uit Goedereede en Molen De Windvang uit Goedereede te bezoeken op Tweede Paasdag.

Het hele programma voor Kijk bij de Boer is te vinden op hun website.

