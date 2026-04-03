Delen MFA Stad aan 't Haringvliet niet naar terrein SNS





Het alternatieve plan van voetbalvereniging SNS voor de nieuwe MFA in Stad aan ’t Haringvliet gaat niet door. De vereniging heeft begin januari 2026 een brief gestuurd naar de gemeente over een aanpassing, maar uit de beantwoording op maandag 30 maart 2026 blijkt dat hier niet op wordt ingegaan.

In het kort kwam het erop neer dat de beweegbox en het nieuwe Ons Trefpunt op het terrein van SNS zouden komen en de scholen en kinderopvang op de geplande locatie Aleijd van Puttenstraat/Kolff van Oosterwijkstraat. Het zou de verkeersdrukte moeten verdelen en een eventueel tekort aan bestuursleden van Ons Trefpunt kunnen opvangen. Als redenen om niet verder te gaan met deze voorgestelde optie geeft de gemeente aan dat het traject al te ver gevorderd is om nu nog dergelijke grote wijzigingen aan te brengen. Ook heeft zij het ingediende plan zelf laten doorrekenen en kwam daarbij, door allerlei bijkomende kosten, op een veel hoger bedrag uit dan door SNS was begroot.

Minder efficiënt

Volgens de beantwoording wordt bij dit splitsingsscenario het plan bovendien minder efficiënt en maatschappelijk minder waardevol. “De locatie Kolff van Oosterwijkstraat biedt juist belangrijke voordelen: scholen, kinderopvang, de beweegbox en het dorpshuis worden gebundeld in één MFA, wat reistijd bespaart, de veiligheid vergroot, het gebruik van de beweegbox door de kinderopvang mogelijk maakt en samenwerking en ontmoeting tussen voorzieningen stimuleert.”

Ook zou Stichting Ons Trefpunt helemaal niet zitten te wachten op een verhuizing naar het voetbalveld. “Dit standpunt onderstreept de problematiek rondom de SNS-optie en versterkt onze conclusie dat deze locatie geen passende oplossing biedt”, aldus de beantwoording.

De gemeente geeft verder aan dat er naar haar mening sprake is geweest van een zorgvuldig participatietraject. “Participatie betekent echter niet automatisch dat iedereen tevreden is met het eindresultaat. Hoewel overheden en initiatiefnemers verplicht zijn om belanghebbenden te betrekken, is het onmogelijk om alle tegenstrijdige belangen, meningen en wensen te verenigen in één oplossing.”

Door Internetredactie Omroep Archipel