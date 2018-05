Lever uw medicijnafval in bij apotheek of apotheekhoudende huisarts

De gemeente Goeree-Overflakkee en samenwerkingsverband Paulina.nu maken het mogelijk dat inwoners van Goeree-Overflakkee medicijnafval kunnen afgeven bij de apotheek of apotheekhoudende huisarts. Dit is goed voor het milieu. Overbodige pillen en andere geneesmiddelen komen zo niet in de prullenbak of het milieu terecht.

Op woensdagmiddag 23 mei 2018 ondertekenden de wethouders Daan Markwat en Gerrit de Jong namens de gemeente Goeree-Overflakkee en Boudewijn van den Aarsen pro forma namens de apothekers en apotheekhoudende huisartsen op Goeree-Overflakkee het convenant waarmee de afspraken zijn vastgelegd. Het inzamelen van het medicijn- en naaldafval heeft de gemeente Goeree-Overflakkee uitbesteed aan Renewi.

Dichtbij huis medicijnafval inleveren

Doordat de apotheker het scheiden en verpakken van geneesmiddelen, vloeistoffen en gevaarlijke stoffen op zich neemt, zorgt deze voor een verantwoorde afvoer van medicijnen. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het milieu en voor medicijngebruikers is de laagdrempelige inzameling prettig. Iedereen kan dicht bij huis zijn medicijnafval kwijt.

Paulina.nu en gemeente werken samen

Het zorgvuldig verzamelen en afvoeren van medicijnafval is goed voor het milieu. De gemeenten in Nederland zijn hier verantwoordelijk voor, maar tot een half jaar geleden namen de apothekers de kosten nog voor hun rekening. Paulina.nu, een samenwerkings-verband dat creatief en innovatief naar oplossingen zoekt voor complexe zorgvraagstukken, heeft samen met de gemeente afspraken gemaakt om de medicijn-afvalinzameling op het eiland anders te organiseren.

Hoe levert u medicijnafval in?

Om het medicijnafval veilig te kunnen afvoeren is het belangrijk dat gebruikte naalden altijd in een afgesloten naaldencontainer worden afgegeven. Heeft u verpakkingen met pillen in strips? Dan kunt u alleen de strips afgeven. Bij flesjes en tubes verwijdert u het etiket, voor uw eigen privacy.

Meer informatie

Heeft u vragen over medicijnafval, dan kunt u terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts. Zij informeren u graag.