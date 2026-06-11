'Pien in m'n buuk' en 'buute speule': werkgroep strijdt voor behoud van het Flakkees





Het Flakkees dreigt langzaam uit te sterven en dat mag niet gebeuren, vindt Alex van Kampen uit Sommelsdijk. Met een werkgroep en verschillende plannen wil de voorzitter van stichting TOF het dialect behouden en zichtbaar terugbrengen in de samenleving.

Alex van Kampen, TOF-aanjager van het eerste uur, geeft meteen aan dat het project nog in de kinderschoenen staat. “Het is nog heel prematuur en afwachten of het financieel haalbaar is”, vertelt hij. Hij zou het zonde vinden als het Flakkees helemaal zou verdwijnen en stond daarin niet alleen. “Ik heb zakelijk een aantal projecten voor het Streekmuseum mogen uitvoeren en heb op die manier vaak contact met Bertrand van den Boogerd. Daaruit is het initiatief ontstaan.” Inmiddels is er een werkgroep opgericht van zeven mensen, maar daarnaast zijn ook de mensen achter TOF beschikbaar. “Daar zijn ook nog eens meer dan twintig vrijwilligers die hier enthousiast van worden”, geeft Alex de aan.

Aerpel, neut en juun

Het plan is om op drie manieren het dialect te bevorderen. De eerste manier is via educatie op het lager onderwijs. “Niet zoals in Friesland met een officiële taal, maar op een leuke manier. Denk aan aap, noot, mies, maar dan als aerpel, neut, juun. Zo willen we kinderen van groep 1 tot en met 8 spelenderwijs weer Flakkees leren. Met middelen van nu, niet oubollig maar op een hedendaagse manier.”

De groep wil het thematisch behandelen en daar woorden op plakken. Bijvoorbeeld vakantie, boodschappen doen of naar de dokter gaan. Woorden als juun, suuker, pien in m’n buuk, het zunnetje en buute speule kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt. “Als je de lol erin houdt, wordt het vanzelf leuk om te leren. Ook vinden mensen van het initiatief Eilanddialect het leuk om op school een voordracht te geven over het Flakkees.” Op dit moment worden er lesbrieven ontwikkeld in samenwerking met leerkrachten van verschillende scholen. “Eén van de werkgroepleden is leerkracht en via SOPOGO krijgen we enthousiaste input en feedback. Zij hebben er verstand van en we hopen veel van hen te leren.”

Muurpreat

Het tweede punt waarin het Flakkees zichtbaarder zou moeten worden, is het straatbeeld. “Je zou kunnen denken aan streetart of een uitspraak op een gebouw met een lelijke muur die we ermee opleuken. We noemen het onderling Muurpreat", legt Alex het idee uit.

De derde manier is de etymologie. Hierin gaat het voor de werkgroep om de uitspraak en de schrijfregels. “We willen dit vastleggen en archiveren. Pau Heerschap is hier bijvoorbeeld al heel lang mee bezig.” Nieuwe technologieën kunnen hier ook voor worden ingezet, zoals het ontwikkelen van een AI-programma voor de uitspraak.

Het initiatief moet dit jaar al iets concreets opleveren. “Het liefst in de tweede helft van 2026. We zijn nu bezig met het praktisch inrichten. De intentie is goed, maar het is ook afhankelijk van tijd en geld. We doen veel zelf en worden inmiddels ondersteund door subsidies van de gemeente en de provincie. Zo proberen we een basis neer te zetten voor een meerjarenplan om ons dialect levendig te houden”, besluit Alex.

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Door Internetredactie Omroep Archipel