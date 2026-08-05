Deelnemers gezocht voor 'Loper belicht' bij Omloop Radio





Loop jij in 2026 mee met de 36ste Omloop Goeree-Overflakkee en wil je jouw ervaring delen met heel Goeree-Overflakkee? Voor het vaste programmaonderdeel 'Loper belicht' bij Omloop Radio zijn we op zoek naar wandelaars die onderweg kort willen vertellen hoe het hen vergaat. Niet een verslaggever of iemand van de organisatie, maar jij als deelnemer vertelt hoe de tocht verloopt.

Door Sportredactie Omroep Archipel

Zo krijgt de luisteraar een uniek inkijkje in de tocht, en wie weet geeft het jou tijdens die zware kilometers ook weer wat extra energie om de finish te halen.

Ben jij zo’n doorzetter? Meld je aan via sportredactie@omroeparchipel.nl.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512