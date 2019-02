Welke initiatieven laat u ondersteunen door een projectsubsidie?

Verenigingen, stichtingen en dorpsraden kunnen bij de gemeente Goeree-Overflakkee projectsubsidie aanvragen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie of preventie & vroegsignalering. Als de activiteit plaatsvindt vóór 1 mei 2019 dient de aanvraag vóór dinsdag 1 maart 2019 bij de gemeente te zijn ingediend.

Waar moet een aanvraag aan voldoen?

Projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het gebied van sport, cultuur, preventieve volksgezondheid, toerisme & recreatie en/of preventie & vroegsignalering komen in aanmerking voor de Projectsubsidie maatschappelijke initiatieven. De projectsubsidie is vooral bedoeld om initiatieven die vernieuwend zijn een duwtje in de rug te geven en nieuwe samenwerkingsverbanden op Goeree-Overflakkee te stimuleren. De aanvragen worden aan de hand van een aantal criteria gewogen, waarna er een score wordt toegekend aan de aanvraag. Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, wordt de subsidie toegekend aan de projecten met de hoogste score.

Een aanvraag indienen

Aanvragen voor een projectsubsidie kunnen zes keer per jaar (vóór 1 januari, 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november), via het digitale aanvraagformulier, worden ingediend. Zo spoedig mogelijk, uiterlijk twee maanden na de uiterste aanvraagdatum, wordt de indiener geïnformeerd of er projectsubsidie toegekend wordt.

Voorbeelden van toegekende projectsubsidie

In 2018 werden de promotiefilm Zwementie, Ladiesnight all about cycling, de expositie Watersnood door de bril van nu, de doorontwikkeling van de triathlon in Herkingen, beleef Flakkee 100 jaar terug, golfsurflessen voor kinderen met een verstandelijke beperking en het Ervaringstheater kwetsbare ouderen mede mogelijk gemaakt door een projectsubsidie. In de eerste tranche van 2019 heeft de gemeente Goeree-Overflakkee de subsidieaanvraag van Stichting RTM voor een bijdrage in de kosten van restauratie van het voetveer Anna Jacoba toegekend.

Vragen?

Meer informatie over de Projectsubsidie Maatschappelijke initiatieven en het aanvraagformulier vindt u op www.goeree-overflakkee.nl/subsidie. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met Annemieke het Jonk, contactfunctionaris verenigingen. Zij werkt van maandag- tot en met donderdagochtend en is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0187 of per e-mail: a.hetjonk@goeree-overflakkee.nl.