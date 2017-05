Asbest vrijgekomen bij schuurbrand Dirksland

Dinsdagmorgen 23 mei 2017 is een schuur volledig in vlammen is opgegaan. Het schuurtje stond aansluitend aan een braak liggend terrein aan het Korteweegje in Dirksland. Bij deze brand is asbest vrijgekomen.

Ook een aantal omliggende bomen en struiken hebben vlam gevat. De tankwagen van de brandweer moest ter plaatse komen voor extra bluswater.