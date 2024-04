Oranjepop en Koningsdag: dubbel feest in Dirksland

Koningsdag komt eraan. In Dirksland wordt het op twee verschillende locaties gevierd, op twee verschillende manieren. Het traditionele Koningsdag wordt gevierd in het centrum, en aan de rand van het dorp is er Oranjepop in een grote tent, waar zaterdag 27 april 2024 maar liefst 5.000 mensen gaan feestvieren. Niet alle wijkbewoners zijn blij met het festival voor de deur dat al in oranjenacht losbarst.

Het is onduidelijk hoe vaak Oranjepop nog op de huidige locatie terugkeert, omdat op het terrein de bouw van de nieuwe woonwijk Kleine Boezem gepland staat. Dit jaar kleurt Dirksland in ieder geval nog op meerdere plaatsen oranje.



Door Internetredactie Omroep Archipel