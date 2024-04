Gemeenteraad geeft geen steun aan onderzoek windpark Van Pallandtpolder

De gemeenteraad heeft donderdagavond 25 april 2024 met grote meerderheid gestemd om geen steun uit te spreken voor het starten van een MER, een Milieu Effect Rapportage, naar herinrichting van het windpark Van Pallandtpolder. De initiatiefnemers moeten hierdoor overwegen of een onderzoek naar de effecten voor het vervangen van de windturbines in het windpark tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet zinvol is.

De samenwerkende energieproducenten, Deltawind, Eneco en Hygro, wilden een onderzoek naar verschillende mogelijke toekomstscenario's voor het windpark tussen Middelharnis en Stad aan 't Haringvliet. Zo zou onderzocht kunnen worden hoeveel molens er met de huidige technieken nodig zijn en wat de maximale tiphoogte van de molens moet zijn, om het meeste rendement te leveren met de minste overlast voor de omgeving. De samenwerkende energieproducenten wilden het onderzoek op eigen kosten uitvoeren, om ook te leren wat de eventuele nieuwe windmolens zouden kunnen betekenen voor de energietransitie. Daarbij werd ook gedacht aan een mogelijke koppeling met waterstofprojecten, zoals het project Stad Aardgasvrij.

Het onderwerp heeft de afgelopen drie maanden al twee keer eerder op de agenda van de gemeenteraad gestaan. De raad wilde meer informatie voordat er besloten kon worden of medewerking aan de MER-procedure verleend zou gaan worden. Hoewel een MER een vrijblijvend onderzoek naar mogelijke toekomstscenario's is, zonder verplichte opvolging, bleek een meerderheid van de gemeenteraad huiverig om het onderzoek te starten.

Struikelblok

De maximale tiphoogte van de eventuele toekomstige windturbines was een struikelblok voor de raad. In 2014 was namelijk een maximale tiphoogte van 150 meter afgesproken. In de MER zouden ook scenario's met hogere windturbines bekeken worden. Daarentegen zou het aantal windturbines dan kunnen verminderen en zouden ze verder weg komen van de bewoonde omgeving. Het onderzoek kan laten zien of de nadelen opwegen tegen de voordelen van vervanging. De vereniging van eigenaren van de woonwijk Buitenplaats Nieuw-Zeeland aan de rand van het windpark had eerder een brief aan de gemeenteraad gestuurd met het verzoek om in gesprek te gaan. Op 12 april stuurden ze echter een tweede brief, waarin ze aangeven zich tegen elk toekomstscenario te verzetten. Dat heeft ook invloed gehad in de raad, net als enkele bekende gevallen bij de raad van inwoners van de gemeente die lichamelijke klachten ervaren door het laagfrequente geluid en de slagschaduw van de bestaande windturbines.

Uniek

Dat een gemeenteraad al zo vroeg in het proces mag meedenken is uniek. Een MER mag altijd gestart worden zonder toestemming van een gemeenteraad. Het idee was dat het betrekken van de raad de steun onder de bevolking zou vergroten. Dat heeft nu echter als averechts effect dat er uiteindelijk is besloten geen steun te verlenen.

"Complimenten voor de energieproducenten dat zij in zo'n vroeg stadium het lef hebben gehad om de raad in dit proces te betrekken", zegt wethouder Eijkenduijn van Duurzaamheid. "Dat hoeft helemaal niet en ik zou willen dat het vaker gebeurt. Daarom is het achteraf jammer dat het zo eindigt."

Gebarricadeerd

"Je moet nieuwe wegen zoeken om de energietransitie verder te helpen", zegt bestuurder Monique Sweep van Deltawind. "Waterstof is zo'n weg. Goeree-Overflakkee heeft nog geen idee hoe de warmtetransitie moet gaan verlopen, maar deze afslag wordt, met de afwijzing van dit onderzoek, wel erg ingewikkeld gemaakt. Volgens mij een gemiste kans, zeker omdat wij het onderzoek zelf wilden bekostigen."

Kennis

Ook volgens de wethouder had een onderzoek zoals deze MER inzicht kunnen geven in een aantal vragen die de gemeente ook heeft. "Goeree-Overflakkee moet tenslotte zelf ook een energievisie voor de toekomst ontwikkelen. De kennis die je bij een onderzoek opdoet, had heel mooi ingeschoven kunnen worden in de ander. Daar lag ons belang als gemeente. We kunnen hier kennis opdoen die we nog niet hebben. Daarom snap ik de tegenstemmende raadsleden niet."

"Dit is het democratische proces", zegt Monique Sweep. "Zo jammer dat het zo gelopen is, want nu is er besloten op basis van emoties in plaats van feiten."



Door Linda van der Klooster