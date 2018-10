Auto slaat over de kop in Herkingen

In de nacht van zondag 28 op maandag 29 oktober 2018 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Molendijk in Herkingen. Een bestuurder van een zwarte personenauto reed tegen een geparkeerde auto en sloeg over de kop. De politie dacht in eerste instantie dat de veroorzaker van het ongeval gevlucht was maar ze troffen hem gewond op de achterbank van zijn auto aan.

In het ziekenhuis bleek dat de verwondingen niet ernstig waren. De bestuurder is aangehouden en wordt er van verdacht alcohol en drugs te hebben gebruikt.