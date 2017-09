Bezoekers rijden onder invloed van alcohol en drugs

Zaterdag 2 september 2017 waren jongeren van Stichting Responsible Young Drivers (RYD) met hun virtual reality rijsimulator '3DTripping' te gast bij het Schuurfeest in Dirksland. Bezoekers werden uitgenodigd om plaats te nemen in de rijsimulator. Hierin konden zij met behulp van een virtual reality bril aan den lijve ondervinden hoe gevaarlijk het kan zijn om met alcohol of drugs op achter het stuur te stappen, of in zo'n situatie mee te rijden.

In de 3DTripping rijsimulator krijgen deelnemers een Oculus Rift VR-bril op het hoofd en rijden zij in een virtuele wereld vanuit de discotheek onder invloed van alcohol of drugs naar huis. In de simulatie kiest men zelf voor het middel: alcohol, cannabis, paddo's of XTC. Tijdens deze rit ervaart men direct dat rijden onder invloed het bewustzijn beïnvloed en dat de gevaren in het verkeer fors toenemen.

Thuis komen bleek geen gemakkelijke opgave en resulteerde bij de meeste deelnemers in een lelijk ongeval. Zo waren er velen die bij overmoedige inhaalmanoeuvres op tegemoetkomend verkeer botsten, door tunnelvisie fietsers over het hoofd zagen of na hallucinaties van de weg raakten. De boodschap was hen echter allemaal duidelijk: met alcohol of drugs op achter het stuur is een slecht idee.

Stichting RYD voert deze bewustmakingscampagne uit in opdracht van RPV Goeree- Overflakkee in samenwerking met het Schuurfeest in Dirksland. Samen hopen zij op deze manier het aantal verkeersslachtoffers onder jongeren terug te dringen. Een verkeersongeval is namelijk de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren.