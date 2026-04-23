Bijna honderd leerkrachten krijgen tips om leesplezier in de klas te vergroten





Begin april 2026 hebben bijna honderd leerkrachten uit het basisonderwijs deelgenomen aan twee inspiratieavonden van de Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden, in Middelharnis en een in Spijkenisse, om kennis op te doen over het stimuleren van lezen in de klas en hun rol als leesbegeleider te versterken.

De bijeenkomsten waren bedoeld voor leerkrachten uit het primair onderwijs en gingen over de vraag hoe zij kinderen meer plezier in lezen kunnen laten krijgen en hun leesontwikkeling kunnen ondersteunen. Het thema was dat elke leerkracht een rol kan spelen in het aanmoedigen van lezen in de klas.

Op woensdag 8 april 2026 vond een inspiratieavond plaats in de Bibliotheek Middelharnis, in het Diekhuus. Leerkrachten volgden daar lezingen en workshops. Medewerkers van de bibliotheek gaven uitleg over manieren om lezen te stimuleren. Ook waren er workshops, onder meer van De Leesdetectives, waarin praktische ideeën werden gedeeld voor in de klas.

Daarnaast gaf onderzoeker en spreker Esther Gheyssens een lezing over onderwijs aan jonge kinderen. Zij ging in op de balans tussen spel en uitleg in de klas en gaf voorbeelden die leerkrachten kunnen gebruiken in hun dagelijkse werk.

De organisatie zegt dat het delen van kennis en ervaringen belangrijk is om lezen meer aandacht te geven op school. Een van de deelnemers zei na afloop dat zij nieuwe ideeën had opgedaan die zij direct in haar klas kan gebruiken.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel