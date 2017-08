Bollentelers en waterschap werken samen aan schoner water

Vrijdag 25 augustus 2017 heeft heemraad Struik namens waterschap Hollandse Delta op het terrein van bollenteler Vido Fleur in Achthuizen de aftrap verricht van het project 'Schoon erf, schone sloot'.

De afgelopen jaren is gebleken dat er in de wateren op Goeree-Overflakkee plaatselijk verhoogde hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen. De herkomst van de stoffen bleek onder andere terug te voeren te zijn op erfafspoeling vanuit de bollenteelt. Tijdens werkzaamheden komen restanten bestrijdingsmiddelen door lekkage op het erf. Bij regen komen deze middelen in sloten en singels terecht. Verder zijn opslag van lege kisten op het erf, waar ontsmette tulpenbollen in hebben gezeten, bij regen ook een bron van lozing van gewasbeschermingsmiddelen.

Het project 'Schoon erf, schone sloot' moet leiden tot een verduurzaming van de hele agrarische sector. Hierin werkt het waterschap samen met de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB), afzonderlijke bollentelers, kennis- en adviesbureau CLM en gewasbeschermingsmiddelenleveranciers. Doel van dit project is om de uitstoot van emissies op het erf met tenminste 80% terug te dringen. Eerder is dit project met succes uitgevoerd in Noord-Holland. Naast bollentelers van de Zuid-Hollandse eilanden doen ook een aantal telers uit Noord-Brabant mee.

Heemraad Struik van Hollandse Delta is positief over het project: "Gezien het enthousiasme dat er is verwachten wij dat de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater met 80% kan worden teruggedrongen. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking en uitwisseling. Daarom worden er ook bedrijven uit Noord-Brabant in het project opgenomen."