Brandgans van Goeree-Overflakkee gespot in Oost-China

Dat brandganzen zich steeds verder verspreiden op zoek naar nieuwe broedgebieden was wel bekend. Maar dat een mannetje uit Goeree-Overflakkee nu ook is gezien in Oost-China, daar keken vogelaars toch wel van op.

Tijdens de uitzending van Vroege Vogels TV van BNNVARA rond het Krammer-Volkerak was Menno Bentveld bij het ringen van brandganzen op Goeree-Overflakkee. De gans die in Oost-China is waargenomen, blijkt tijdens dit interview geringd te zijn.

Het filmpje is te bekijken op de website van BNNVARA.