Brandweer blust brandend voertuig in polder Dirksland

De laatste tijd is de brandweer veel ingezet bij ongevallen. Je zou bijna vergeten dat de brandweerlieden naast dit specialisme ook nog branden blussen. Donderdagavond 3 september 2020 konden ze laten zien dat ook het blussen van branden in hun dienstenpakket valt. Op de Geldersedijk tussen Dirksland en Herkingen was een voertuig in brand gevlogen. De harde wind wakkerde het vuur flink aan. Brandweerlieden hadden het vuur snel onder controle maar konden niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrande. Er vielen gelukkig geen gewonden. Tweeten

