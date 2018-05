Woensdag 23 mei 2018 omstreeks 14:00 uur is de brandweer uitgerukt voor een vrachtautobrand. In eerste instantie was de locatie onduidelijk en werd een melding gemaakt voor Sommelsdijk. Uiteindelijk bleek de brand te zijn aan de Vroonweg in Dirksland.

Tussen de assen van de vrachtauto is brand ontstaan. Door snel optreden van de brandweer heeft het vuur zich niet kunnen verspreiden en is erger voorkomen.