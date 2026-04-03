50PLUS eist uitleg over bordenaffaire: 'Voorbeeldfunctie genegeerd'





De plaatsing van verkiezingsborden op verschillende plekken langs de wegen op Goeree-Overflakkee heeft dit jaar de gemoederen beziggehouden. In februari 2026 besteedde GroenLinks-PvdA op hun Facebookpagina er op een ludieke manier aandacht aan en inmiddels mengt ook 50PLUS zich in de discussie.

De partij heeft op dinsdag 31 maart 2026 een ingezonden brief gestuurd naar de gemeente om opheldering te vragen over de gang van zaken. Volgens 50PLUS wisten de partijen om wie het gaat, met leden van de gemeenteraad, dat dit verboden was. “Zij hadden nota bene in het verleden besloten deze wijze van bebording te verbieden voor winkeliers en ondernemers en een verbodsartikel op te nemen in de APV”, valt te lezen.

Hoewel landeigenaren brieven hebben ontvangen waarin hun werd opgedragen de borden te verwijderen, zijn deze uiteindelijk blijven staan tot na de verkiezingen. Volgens de partij heeft ook de gemeente in eerste instantie aangegeven dat de borden weg moesten om een gelijk speelveld voor partijen te creëren. Een tweede brief van begin maart 2026 zou volgens 50PLUS toch toestemming hebben gegeven om ze te laten staan. “Ook wij als nieuwkomer hadden onze borden klaar bij de eerste brief, maar wij hebben ons aan het verbod gehouden en zijn verdergegaan via flyers en advertenties.”

Voorbeeldfunctie

50PLUS vindt dat de laatste brief ervoor heeft gezorgd dat andere partijen minder zichtbaar waren. Ook vinden ze dat de partijen de voorbeeldfunctie aan hun laars lappen. “Eigen belang prevaleert boven algemeen belang, ook als je daarbij de wet overtreedt. Elke stem telt.”

Verder schrijven ze: “50PLUS is door het niet-handhaven en nalaten van effectieve maatregelen op de plaatsing van de illegale campagneborden geschaad in haar rechtmatig belang en is ten gevolge daarvan de kans op het verkrijgen van een restzetel ontnomen.” De partij wil dan ook weten hoe de gemeente dit gaat compenseren.

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel