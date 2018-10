Drie verdachten aangehouden voor diefstal gasflessen Middelharnis

De politie heeft drie mannen aangehouden op verdenking van diefstal van gasflessen bij een bedrijf op Goeree-Overflakkee. De mannen zijn gevonden met behulp van een track and trace code.

Begin oktober 2018 hield de politie ook al een verdachte aan voor hetzelfde feit. Ook hij werd gevonden met behulp Track and trace. Dat betrof een 36-jarige man die vermoedelijk diverse keren heeft ingebroken bij een bedrijf in Middelharnis. Hij had het gemunt op gasflessen gevuld met koudemiddel.

Al geruime tijd werd het bedrijf geplaagd door inbraken. Flessen koudemiddel, een waardevol gas dat onder andere gebruikt wordt voor koelkasten en airco’s, werden vanaf het terrein gestolen. Diverse mogelijkheden om de dieven te pakken werden ingezet. Uiteindelijk werd in overleg met het Openbaar Ministerie de flessen voorzien van een track en trace. Op donderdag 11 oktober 2018 werd weer ingebroken, 26 flessen werden meegenomen.

De track en trace bracht agenten bij een woning in ’s-Hertogenbosch (hier zou verdachte regelmatig verblijven). Hier werd van de gestolen partij een groot deel teruggevonden. Een 36-jarige man die regelmatig in de woning verblijft is aangehouden. Zijn vriendin, de 29-jarige bewoonster van de woning is ontboden op het bureau. Beiden zijn na verhoor heengezonden maar blijven wel verdachten in het onderzoek.

In het weekend van 20 op 21 oktober 2018 was het weer raak bij het bedrijf. Ook deze gasflessen waren voorzien van een track and trace systeem, waardoor de politie de betrokken snel wist op te sporen. Bij de aanhouding in de nacht van zaterdag op zondag waren een 22-jarige en een 23-jarige man uit Tilburg betrokken. De derde verdachte is een 23-jarige Capellenaar.