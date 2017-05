Geldautomaten Dirksland en Middelharnis 's nachts gesloten

De Rabobank heeft in de afgelopen periode verschillende keren met plofkraken te maken gehad. Deze plofkraken brachten schade toe aan de geldautomaten en aan omliggende panden. Ze nemen daarom een aantal maatregelen. Uitgangspunt daarbij is dat de aanwezigheid en beschikbaarheid van geld zoveel mogelijk gehandhaafd blijven.

"Zoals de meeste mensen wel hebben kunnen lezen in de media, verscherpt de Rabobank de beveiliging op de geldautomaten. De Rabobank ziet het aantal pogingen tot plofkraken op geldautomaten toenemen. Bijna iedere week is het helaas raak. Naast de schade aan automaten en de waarderuimte zien we door het gebruik van zware explosieven de schade aan de omgeving en kans op persoonlijk letsel stijgen. En dat is vreselijk", legt Renata Brabander, directievoorzitter van Rabobank Het Haringvliet uit.

De grootste zorg zit in het toegenomen risico op persoonlijk letsel. De bank neemt daarom maatregelen die criminelen moeten ontmoedigen en de schade na plofkraken beperken. De bank heeft daarbij vooral oog voor de veiligheid van omwonenden.

Gewijzigde beschikbaarheid in nachtelijke uren

De Rabobank is gevraagd om risico's in kaart te brengen en waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Op basis van deze risicoanalyse hebben ze besloten om de geldautomaten op onderstaande locaties vanaf woensdag 24 mei te sluiten tussen 00:00 - 06:00 uur 's nachts. Het gaat om de geldautomaten op de volgende locaties:

-Zuid-Beijerland, Gravin Sabinastraat 34

-Klaaswaal, Voorstraat 14

-Nieuw-Beijerland, Kerkstraat 33

-Dirksland, Boomvliet 2

-Middelharnis, Beneden Zandpad 19

Ook wordt er op deze locaties extra gesurveilleerd. De overige geldautomaten van Rabobank Het Haringvliet blijven gehandhaafd op de bekende locaties.