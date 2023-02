Gemeente bedankt organisatoren herdenkingen Ramp met nieuw boek

In aanloop naar de 70-jarige herdenking van de Watersnoodramp bedankt gemeente Goeree-Overflakkee de zes organisatoren van de lokale herdenkingen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman sprak donderdag 26 januari 2023 namens het gemeentebestuur haar waardering uit voor al hun inzet. Ze overhandigde hen ook het nieuwe boek over de Ramp: ‘Waters’ van fotografe Robin de Puy.

De gemeente vroeg De Puy – zelf oud-inwoonster van Oude-Tonge - om dit boek te maken. In het boek zijn (oud-)inwoners van Goeree-Overflakkee en hun ervaringen met de Ramp in beeld gebracht, met een foto en met tekst. De Puy vroeg dichteres Maria Barnas voor de verhalen van de geportretteerden.

Herdenkingen in zes dorpen

Voor woensdag 1 februari 2023 zijn er in zes dorpen herdenkingen: Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge, Stellendam, Den Bommel, Middelharnis en Herkingen. In de laatste twee dorpen vindt niet jaarlijks een herdenking plaats, maar één keer in de vijf jaar. Deze herdenkingen worden georganiseerd door inwoners zelf. Dat doen ze zelfstandig, of bijvoorbeeld vanuit de dorpsraad of Oranjevereniging. Zij zijn de drijvende krachten en – met hulp van andere vrijwilligers - verantwoordelijk voor het programma. De gemeente ondersteunt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door het regelen van de praktische zaken en een financiële bijdrage.

Er komt veel kijken bij het organiseren van een herdenking. Veel meer dan mensen zich realiseren. Ook worden er voorafgaand aan 1 februari in veel dorpen al activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld met de scholen. Om te laten zien dat de gemeente de inzet ziet en waardeert, waren de ‘drijvende krachten’ achter de herdenkingen uitgenodigd. Dat zijn Rien Bakelaar en Jan Zuijdijk (Den Bommel), Anne-Karin Guijt (Nieuwe-Tonge), Petra Moijses (Stellendam), Dammis Vroegindeweij (Middelharnis), Marja Hogerwerf (Herkingen) en Wim Harteveld (Oude-Tonge).

“Deze mensen zijn er veel weken intensief mee bezig, omdat ze zich realiseren dat herdenken belangrijk is”, aldus burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman. “Voor de slachtoffers, voor de nabestaanden, voor hun dorp, voor jong en oud. Wij waarderen hun inzet, en vinden het goed om dat op deze manier nog eens extra te laten blijken.”