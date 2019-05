Goeree-Overflakkee krijgt dagdienst-kazerne

In aanvulling op de vijf vrijwillige kazernes in het oosten van de gemeente Goeree-Overflakkee, zal vanaf 1 juli 2019 tijdens kantooruren (07:00-17:00 uur, op maandag t/m vrijdag) de brandweerkazerne bij Den Bommel naast de vrijwilligers ook door beroepsbrandweerpersoneel worden bemenst. Vier brandweermensen worden gekazerneerd om in het geval van incidenten de brandweerzorg te borgen.

Teruglopende beschikbaarheid brandweervrijwilligers overdag

De reden hiervoor is dat Goeree-Overflakkee te kampen heeft met teruglopende beschikbaarheid van brandweervrijwilligers onder kantooruren. Dit heeft alles te maken met werkgelegenheid in de woonkernen zelf, waardoor vrijwilligers vaak op grotere afstand werken en niet meer beschikbaar zijn binnen gestelde normen. ’s Avonds, ’s nachts en in het weekend kan de brandweerzorg op het eiland volledig door vrijwillige brandweermensen worden verzorgd. Voor overdag wordt nu deze aanvullende noodzakelijke oplossing georganiseerd.

Tijdelijke locatie langs N59

In eerste instantie zullen de vier brandweerlieden met een apart voertuig uitrukken vanaf de kazerne Den Bommel, waar ook het blusvoertuig van de vrijwillige ploeg vandaan vertrekt. Hiervoor wordt binnenkort tijdelijk een portacabine geplaatst bij de brandweerkazerne. Op korte termijn verhuist de dagdienstploeg naar de grote parkeerplaats aan de schaapsweg nabij de N59. Hiervandaan rukt de dagdienstploeg binnen een minuut uit om de brandweerzorg te borgen in de gemeente.