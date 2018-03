Gratis compost als beloning voor scheiden afval

Inwoners van de gemeente Goeree-Overflakkee kunnen op zaterdag 17 maart 2018, tijdens de landelijke compostdag, gratis onverpakte compost ophalen bij de milieustraten in Middelharnis en Goedereede. Met deze actie danken Indaver Nederland B.V. en de gemeente inwoners voor hun inspanning om organisch afval gescheiden in te leveren.

Compost

Al jaren bieden inwoners groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Het afvalbedrijf Indaver Nederland B.V. verwerkt dit organische afval tot compost. Compost is perfect voor gebruik in de tuin. De natuurlijke bodemverbeteraar stimuleert de groei van bloemen, planten en bomen op een milieuvriendelijke wijze, het reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten.

Goed voor milieu én portemonnee

Het gebruik van organisch afval heeft een positief effect op het milieu. Zo legt compost CO2 vast in de bodem, waardoor het niet vrijkomt in de lucht. Compost helpt dus in de strijd tegen opwarming van de aarde. Daarnaast bespaart composteren geld, omdat het een goedkope manier van afvalverwerking is.

Gratis compost afhalen

Inwoners kunnen op zaterdag 17 maart 2018 gratis onverpakte compost afhalen op de milieustraten in Goedereede en Middelharnis. Advies is om er op tijd bij te zijn, want op is op! Let op: de compost is niet verpakt. Neem zelf iets mee om de compost in te vervoeren (bijvoorbeeld een vuilniszak of een aanhanger).

Locaties

De milieustraat in Goedereede is gelegen aan de Provinciale 12b in Goedereede en is op zaterdag geopend van 09:30 tot 11:30 uur. De milieustraat Middelharnis is gelegen aan de Johannispolderseweg 19 in Middelharnis en is op zaterdag geopend van 09:00 tot 12:15 uur.