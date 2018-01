Hulpdiensten beschikbaar tijdens afsluiting Haringvlietbrug

In januari en februari 2018 zijn diverse werkzaamheden aan de Haringvlietbrug gepland. Rijkswaterstaat gaat de brugklep verstevigen en werkzaamheden aan de voegovergangen afronden. Er zijn maatregelen getroffen om spoedtransporten voor ambulances mogelijk te maken. Bij ernstige gevallen wordt een helikopter ingezet.

Op de parkeerplaats bij Hetty's Verse Patat op carpoolplaats Schaapsweg is een landingsplaats gecreëerd (een gedeelte van de carpoolplaats is afgezet tot en met maandag 26 februari 2018). De helikopter kan zo, in geval van nood, patiënten veilig vanaf de carpoolplaats naar het Erasmus MC of het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam vervoeren. Snackbar Hetty’s Verse Patat blijft tijdens deze periode gewoon bereikbaar. Vrijdagmiddag 19 januari 2018 was de repetitie om een dergelijk scenario in goede banen te kunnen leiden.

Afsluitingen

De Haringvlietbrug is 4 weekenden afgesloten:

Vrijdag 19 januari 22:00 uur – maandag 22 januari 2018 05:00 uur

Vrijdag 26 januari 22:00 uur – maandag 29 januari 2018 05:00 uur

Vrijdag 16 februari 22:00 uur – maandag 19 februari 2018 05:00 uur

Vrijdag 23 februari 22:00 uur – maandag 26 februari 2018 05:00 uur.

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. Eventuele reserveweekenden zijn gepland van 2 t/m 5 maart en 23 t/m 26 maart.