Kastanjeboom geplant op het Fort in Ooltgensplaat

Vrijdag 19 april 2024 plantte wethouder Jaap Willem Eijkenduijn samen met twee inwoners die zich inzetten voor een Klimaatkrachtig Ooltgensplaat een kastanjeboom bij het Fort Prins Frederik. Het planten van de boom is onderdeel van het project '100 bomen voor 100 jaar' van de provincie Zuid-Holland. De provincie selecteerde 100 plekken waar bomen minstens 100 jaar kunnen blijven groeien, vanwege hun belangrijke rol voor de biodiversiteit en CO2-opslag.

Inwoners, ondernemers en gemeenten konden locaties aandragen waar een individuele boom of bomengroep echt iets toevoegt. Op Goeree-Overflakkee werd het Fort Prins Frederik voorgedragen als locatie door inwoners die zich inzetten voor een Klimaatkrachtig Ooltgensplaat. En sinds vrijdagochtend staat hier een kastanjeboom, één van de eerste bomen van het project.

Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn, die samen met twee inwoners de boom plantte, is blij met dit initiatief: "Deze kastanjeboom draagt bij aan biodiversiteit en heeft ook culturele waarde. Kastanjebomen worden vaak geassocieerd met historische plekken zoals forten, waar ze eeuwenlang hebben gestaan en deel uitmaken van het landschap en de geschiedenis. De bedoeling is dat de kastanjeboom hier minimaal 100 jaar of langer Goeree-Overflakkee verrijkt."

De gemeente heeft de afgelopen jaren gewerkt aan het herstel van het fort, onder andere door niet toegestane bebouwing te verwijderen en de geschutstoren en munitieopslagplaatsen te restaureren. Vroeger stonden drie kastanjebomen bij het fort, die zorgden voor schaduw voor de wachthuisjes. Met de terugkeer van één kastanjeboom in 2019 en nu de tweede, wordt de historische waarde van het fort versterkt.



Door Internetredactie Omroep Archipel