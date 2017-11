Inbrekers aangehouden in Middelharnis

Eind november 2017 heeft de politie twee verdachten aangehouden voor een inbraak op een bouwterrein in Middelharnis. Daar hadden de verdachten een bouwlamp ontvreemd. Een verdachten is tevens gehoord voor een vernieling van personenauto die hij eerder die week had gepleegd. Diezelfde verdachte was anderhalve maand geleden ook al aangehouden voor meerdere fietsendiefstallen. Hij zal zich vrijdag 1 december 2017 moeten verantwoorden voor de rechter.