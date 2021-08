Jongen belandt in sloot, politie op zoek naar chauffeur

Op vrijdagavond 27 augustus 2021 heeft er tussen 19:35 uur en 19:50 uur een ongeval plaatsgevonden op de Langeweg in Oude-Tonge. Bij dit incident is een jongen van 13 jaar met zijn fiets ten val gekomen. De jongen blandde in de sloot en moest door een omstander uit het water worden gehaald.

De jongeman moest uitwijken voor een klein zwartkleurig voertuig welke na de aanrijding is doorgereden. De politie is dringend op zoek naar de bestuurder van dit voertuig. U kunt contact opnemen door te bellen naar 0900-8844.