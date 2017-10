Op zondag 8 oktober 2017 tussen 13:00 en 17:00 uur is er een zwart met wit gekleurde kat in de omgeving van de Kastanjelaan te Middelharnis verwond aan zijn kop. Het dier is mogelijk met een luchtbuks beschoten. De politie is op zoek naar getuigen.

Heeft u informatie? Neemt u dan contact op met het wijkteam Goeree-Overflakkee via het landelijk nummer 0900-8844, of meld het anoniem via het Meldpunt Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000.