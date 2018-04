Kilometers file door kapotte Haringvlietbrug

Automobilisten op de A29 hebben donderdagmorgen 26 april 2018 lange tijd vast gestaan vanwege een defect aan de Haringvlietbrug. Omstreeks 10:30 uur ontstond er op de A29 in beide richtingen een kilometerslange file. Monteurs hadden rond 11:15 uur de storing opgelost. Tweeten

