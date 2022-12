Knuffelberen voor zieke kinderen

Donderdag 1 december 2022 was de Stichting Vrienden van Carmen op bezoek in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Ze werden vergezeld door maar liefst 125 knuffelberen, een schenking voor de patiënten van de kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Inmiddels is dit een traditie geworden, want het was de achtste keer dat de stichting knuffels heeft geschonken voor dit prachtige doel.

Voorzitter van de stichting Vrienden van Carmen, Daaf Kievit: “Om het gedachtengoed van onze dochter Carmen in ere te houden, brengen we ieder jaar knuffels naar de kinderafdeling van het ziekenhuis. Vandaag is dat extra bijzonder, omdat 1 december de dag is dat onze dochter Carmen 7 jaar geleden aan een hersentumor is overleden. Een lach op het gezicht van een kind was enorm belangrijk voor Carmen! Sinds vorig jaar laten we onze eigen ‘vriendjes van Carmen’ knuffels maken. Deze worden bekostigd vanuit giften aan onze stichting. Ook de kinderafdeling van het brandwondencentrum Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam heeft dit jaar weer een aantal knuffels van ons ontvangen. Een vriendje voor kinderen in moeilijke tijden, vooral tijdens het verblijf in een ziekenhuis zo rond de feestdagen. We willen iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt, enorm bedanken.”

“Voor kinderen die opgenomen zijn in het ziekenhuis is het vriendje van Carmen echt een steuntje in de rug”, aldus pedagogisch medewerker van het ziekenhuis, Ilonka Verschoor. “Het vriendje biedt troost en veiligheid bij vervelende momenten en draagt bij aan een positieve ziekenhuiservaring. We zijn erg dankbaar voor deze mooie beertjes, ze zullen heel goed terechtkomen!”

Over de stichting

De stichting Vrienden van Carmen is opgericht door Daaf Kievit, de vader van Carmen Kievit. Zij overleed in 2015 op 25-jarige leeftijd aan een hersentumor. Om geld in te zamelen voor onder andere de stichting Stop Hersentumoren startte hij in 2014 een wielrennersteam. Het team, bestaande uit 25 wielrenners, bundelt de krachten voor het goede doel. Voor meer informatie en het bestellen van zo’n leuke knuffel kijkt u op de website www.vriendenvancarmen.nl.