Kom fietsend in actie voor eenzame ouderen

Ben je een fietsliefhebber? Dan kun je nu meedoen met de RCN fietstweedaagse, die je langs de mooiste plekken in deze regio voert. Door je voor deze fietstocht in te schrijven, zorg je er meteen voor dat honderden eenzame ouderen een midweek op vakantie kunnen. En maak je zelf kans op een gratis weekend op één van de RCN Vakantieparken.

Je kunt kiezen voor een route van 32,5 kilometer. En voor de nóg fanatiekere fietser is er een route van 65 kilometer.

In actie voor eenzame ouderen

Om het 65-jarig bestaan van RCN Vakantieparken te vieren, wordt de fietstweedaagse gekoppeld aan een bijzondere actie. In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds en Hetvakantiebureau.nl krijgen honderden eenzame ouderen een geheel verzorgd verblijf bij RCN Vakantieparken.

Een deel van jouw inschrijfkosten voor de fietstweedaagse wordt hieraan besteed. Zo draag je meteen al een steentje bij. Daarnaast kun je ervoor kiezen zelf extra sponsorgeld in te zamelen (dit is niet verplicht). Het geld dat op deze manier bij elkaar wordt gefietst, komt ten goede aan de midweek voor eenzame ouderen. Zij krijgen een geheel verzorgd verblijf, inclusief (begeleide) activiteiten en overheerlijke maaltijden in de restaurants.

Inschrijven

De inschrijfkosten zijn 15 euro per dag. Kinderen tot 12 jaar betalen 7,50 euro. Deelname aan beide dagen kost 25 euro (kinderen 12,50 euro). Deelnemers krijgen na afloop een heerlijke maaltijd in het restaurant op het RCN Toppershoedje en onderweg zijn er diverse tussenstops met koffie/thee of limonade. Zaterdag 10 juni 2017 start de tocht om 10:00 uur, zondag 11 juni 2017 om 10:00 uur. Beide dagen is het startpunt bij de entree van RCN Toppershoedje (Strandweg 2-4, 3253 LR Ouddorp).

Je kunt je inschrijven bij RCN Toppershoedje of via de website (www.rcn.nl/65jaar). Hier vind je ook meer informatie over de fietstweedaagse.