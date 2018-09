Laatste oproep auditie jongerenband Goldfish

De zomervakantie is nu toch echt voorbij en dat betekent dat het nieuwe seizoen van de jongerenband Goldfish gaat beginnen. Er zijn weer een paar plekjes vrij om ingevuld te worden door nieuw jong talent. Ben jij een jongere vanaf 12 jaar, bespeel jij 1 of meerdere instrumenten of kun je zingen of rappen en wil je graag ervaring opdoen om in een band te spelen? Geef je dan snel op voor de auditie.

Aanmelden kan via goldfish.de.band@gmail.com. Na jouw aanmelding, krijg je een uitnodiging om op 27 september 2018 in de avond auditie te komen doen in het JAC (Molenweg 28 in Middelharnis). En wie weet mag Goldfish jou verwelkomen in de band!

Goldfish is een talentvolle band die volledig bestaat uit jongeren en sinds jaar en dag bekend is bij menig muziekliefhebber. Iedere week wordt er op de donderdagavond van oktober tot april in het JAC gerepeteerd onder de vakkundige leiding van Arno en Julia, twee zeer ervaren muzikanten. Het gezamenlijke doel is om naast het samen muziek maken, toe te werken naar het jaarlijkse optreden tijdens het Popfestival De Flakkeese Dagen.