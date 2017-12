Man licht gewond bij ongeval N215

Door vermoedelijk gladheid is in de nacht van donderdag 30 november op vrijdag 1 december 2017 een auto van de weg geraakt. Het ongeval gebeurde op de N215 tussen Dirksland en Melissant. De auto kwam in de naastgelegen sloot tot stilstand. Het slachtoffer raakte lichtgewond, hij is voor controle meegenomen naar de huisartsenpost.