Meisjes van CSG Prins Maurits maken kennis met technologie

De dames uit mavo-3, met natuurkunde in hun pakket, hebben donderdag 12 april 2018 meegedaan met de zogenaamde Girlsday. Girlsday is een landelijke dag waarop meisjes kennis kunnen maken met technische werkzaamheden in de beroepspraktijk. Speciaal om meisjes de kans te geven zich goed te oriënteren op hun toekomstmogelijkheden en hen te laten zien dat techniek niet altijd dat is wat zij denken dat het is.

Met 28 meisjes is de PM op bezoek geweest bij Briedé Optiek BV in Hellevoetsluis. De leerlingen hebben de werkplaats, winkel en de oogmeetruimte bekeken en er is zelfs foto van hun iris gemaakt. Ook een bril mocht gemonteerd worden, maar het leukst was toch het passen van de brillen in de winkel.

Het 1,5 uur durende programma was vol afwisseling en de meiden waren dan ook erg enthousiast. Ze hebben zo een duidelijk beeld gekregen van wat het beroep van opticien en optometrist inhoudt. De leerlingen zijn gastvrij onthaald in de winkel en alle werknemers hebben erg hun best gedaan om duidelijk te laten zien en horen wat Briedé Optiek BV allemaal doet en wat voor banen er zijn, zeker ook voor dames.