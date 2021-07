Nieuws voor Dirksland, Herkingen en Melissant: er komt glasvezel

Goed nieuws voor de inwoners van Dirksland, Herkingen en Melissant. Tijdens de glasvezelcampagne zijn er voldoende aanmeldingen binnengekomen om in deze dorpen glasvezel aan te leggen. Naar verwachting start de aanleg eind van 2021. Alle inwoners die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws en het verdere verloop van de schouw- en de aanlegwerkzaamheden.

Wethouder Tea Both: "Deze maand is de 1000ste glasvezelaansluiting op Goeree-Overflakkee in gebruik genomen. Ik ben heel blij dat ons eiland steeds meer gebruik kan maken van het netwerk van de toekomst. Hoe mooi is het dat nu ook de dorpen Dirksland, Herkingen en Melissant glasvezel krijgen. Ik zie uit naar de vraagbundeling voor de rest van het eiland die na de zomervakantie gaat starten."

Piet Grootenboer, Directeur DELTA Fiber Netwerk en oud-Flakkeeënaar:

"Als geboren en getogen Melissantenaar ben ik blij dat Dirksland, Herkingen en Melissant nu ook snel en stabiel internet krijgen. Wij hebben tijdens deze campagne nauw samengewerkt met ambassadeurs, lokale verkopers, winkeliers en het Streekmuseum. Mede dankzij hun enthousiasme en inzet kunnen we hier ook een glasvezelnetwerk aanleggen. Het blijkt maar weer dat de samenhorigheid van dit gebied en ook op de rest van het eiland heel groot is."

Aanmelden zonder aansluitkosten kan nog tot 12 augustus

Inwoners krijgen tot 12 augustus 2021 nog de tijd om zich alsnog aan te melden voor glasvezel bij een van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu, Kliksafe of Online.nl. Doen zij dit voor 12 augustus, dan besparen zij de aansluitkosten van €650,- en profiteren ze van een scherp aanbod. Aanmelden kan hier.