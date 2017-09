Omstanders halen man uit de sloot

Op de Prutweg in de polder van Sommelsdijk is woensdag 20 september 2017 een oudere man met zijn scootmobiel in de sloot terechtgekomen. Het incident gebeurde omstreeks 11:30 uur. Werklui schoten de man te hulp en brachten hem op de kant. Het inmiddels gearriveerde ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer en heeft hem ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Dirksland.