Opening twee nieuwe T O P locaties

Op donderdag 13 april 2017 zijn twee Toeristische Overstappunten (TOP's) op Goeree-Overflakkee tegelijk geopend: TOP Stellendam en TOP Ooltgensplaat. Gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland en wethouder Frans Tollenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee verrichtten samen de officiële openingshandeling bij de TOP in Ooltgensplaat.

Stellendam en Ooltgensplaat

De Stichting TOP Routenetwerken selecteerde in overleg met de gemeente Goeree-Overflakkee twee locaties op het eiland. Aan de westkant bij Stellendam kunnen de recreanten vanaf de TOP te voet direct de duinen van het natuurgebied De Kwade Hoek in of met de fiets naar het historische plaatsje Goedereede of helemaal naar Ouddorp. TOP Ooltgensplaat ligt aan de andere kant van het eiland. Deze regio is minder bekend, maar heeft met de Hellegatsplaten genoeg te bieden voor de natuurliefhebber.

Wethouder Frans Tollenaar, portefeuillehouder Recreatie en Toerisme: "De realisatie van de twee TOP's zorgt voor een prachtige uitbreiding van de recreatiemogelijkheden op Goeree-Overflakkee. De TOP's in Ooltgensplaat en Stellendam zijn dan ook een welkome aanvulling voor de recreatie op ons mooie eiland!"

Wandelexcursie TOP Ooltgensplaat

IVN Goeree-Overflakkee organiseert in samenwerking met Hans Hartmann Wandelingen op zondag 16 april 2017 een wandelexcursie vanaf TOP Ooltgensplaat. Wandelaars kunnen daarnaast ook één van de vier speciaal uitgezette wandeltochten vanaf 5 km (met puzzelopdrachten voor kinderen) tot 17 km volgen.

TOP netwerk

De beide TOP's op Goeree-Overflakkee maken deel uit van een netwerk van Toeristische Overstappunten in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Gedeputeerde Han Weber: "Ik ben heel blij dat we vandaag weer een belangrijke stap hebben kunnen zetten in het versterken van de recreatieve netwerken in Zuid-Holland. Daarmee faciliteren we niet alleen bezoek van stadsbewoners aan het groen in hun omgeving, maar stimuleren en ondersteunen we ook lokale ondernemers hier in het gebied".

Een TOP is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren om van daaruit een fiets- of wandeltocht te maken. De startpunten zijn te herkennen aan de markante stalen groene grashalm van 5,5 meter hoog. Voor meer informatie over de TOP's en de wandelexcursie: www.toproutenetwerk.nl.