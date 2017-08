Overeenkomst 5 nieuwbouw NOM-woningen Ooltgensplaat

Op 21 augustus 2017 ondertekenden woningbouwvereniging Beter Wonen uit Ooltgensplaat en aannemer Kroon & de Koning uit Zwijndrecht de Design Build & Maintenance overeenkomst voor 5 nieuwbouwwoningen te Ooltgensplaat. Deze contractvorm is voor Beter Wonen een nieuwe manier van samenwerken met de aannemer. Hierbij gunt de opdrachtgever niet alleen het ontwerpen en realiseren van de nieuwbouw aan de aannemer, maar ook het onderhouden ervan voor de langere termijn. Dit betekent dat de aannemer Beter Wonen compleet ontzorgt.

Woningbouwvereniging Beter Wonen ontwikkelt een vijftal Nul-op-de-Meter woningen voor senioren in de Meidoornstraat te Ooltgensplaat. Het ontwerp is van de hand van architectenbureau BORN BV BNA te Middelharnis. De architect heeft rekening gehouden met de aanwezige bebouwing waardoor de nieuwbouw mooi integreert in de bestaande omgeving.

De eerste bouwactiviteiten starten volgens planning begin 2018. Vervolgens worden de woningen naar verwachting eind 2018 opgeleverd en in gebruik genomen. In de maand oktober organiseert Beter Wonen een informatiebijeenkomst voor belangstellenden voor deze woningen. De uitnodiging wordt via lokale media en op de website van Beter Wonen gepubliceerd. Woningzoekenden kunnen op de gebruikelijke manier reageren.

Bij het realiseren van Nul-op-de-Meter woningen wordt onder meer balansventilatie, triple glas, een warmtepomp en zonnepanelen toegepast. Een gasaansluiting is niet meer aanwezig en de woning wekt voor eigen gebruik alle energie op. Voor de toekomstige huurders betekent dit comfortabel wonen met een duidelijk inzicht van het energieverbruik.

Namens Beter Wonen werd de overeenkomst getekend door voorzitter Jacques van Eck en penningmeester Taco Peeman. Zij geven aan zeer content te zijn met het ontwerp en zijn blij dat ook in Ooltgensplaat weer nieuwbouw wordt gerealiseerd en vooral op een manier waarbij duurzaam wordt gebouwd en conform de nieuwste marktontwikkelingen. Het project zal een aanwinst voor het dorp zijn, zo geven de bestuursleden aan.