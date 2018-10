Stroomstoring aan de Oude Nieuwlandseweg in Ouddorp

Volgens Stedin zaten zo'n 1200 huishoudens aan de Oude Nieuwlandseweg in Ouddorp sinds vrijdagmiddag 12 oktober 2018 zonder stroom. Niet alleen particulieren maar ook vakantieparken hadden last van de storing die volgens Stedin om 14:48 uur begon. Hoe laat de storing precies was opgelost is niet duidelijk. De oorzaak van de stroomstoring heeft Stedin (nog) niet bekend gemaakt.