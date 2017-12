Op de N215 is zaterdagmiddag 16 december 2017 een ongeval gebeurd. Het ongeval vond plaats in de scherpe bocht waar de Staakweg overgaat in de Noorddijk. Naar alle waarschijnlijkheid raakte de rode auto in de slip en wilde de bestuurder van het werkbusje de tegemoetkomende auto ontwijken.

Beide bestuurders raakten gewond en moesten worden behandeld in het ziekenhuis. De N215 is enige tijd in beide richtingen afgesloten geweest.