Aan de Stationsweg in Oude-Tonge heeft in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei 2017 brand gewoed in een bedrijfsverzamelgebouw. De brand veroorzaakte flinke rookontwikkeling maar trok gelukkig richting het noorden en niet over Oude-Tonge zelf. Daarom was er relatief weinig overlast voor omwonenden.

In het pand waren op het moment van de brand geen personen aanwezig. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar een loods achter het pand.