Verdachte diefstal gereedschap aangehouden, eigenaren gezocht

Met de aanhouding van een 32-jarige Dirkslander eind september 2018 vermoedt de politie dat er een eind is gekomen aan een reeks van inbraken in schuurtjes. In de woning van de verdachte trof de politie een grote hoeveelheid gereedschap aan. Wie is de eigenaar?

Rechercheurs van district Zuid-West stelden na een reeks inbraken in schuurtjes een onderzoek in naar de verdachten. Bij één van de inbraken zijn beelden veiliggesteld. Agenten, die altijd als eerste de beelden van verdachten bekijken, herkenden de 32-jarige verdachte. Vorige week is de man aangehouden en is zijn woning aan het Schelpenpad doorzocht. Hier zijn diverse gestolen goederen aangetroffen. Een 32-jarige vrouw die in de woning aanwezig was is aangehouden voor heling. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Registreren

In de woning is een tiental gestolen goederen aangetroffen. Enkele gedupeerden kregen hun goederen terug omdat zij aangifte hebben gedaan. In een goede aangifte horen registratienummers en specifieke kenmerken van goederen. Vaak, door onwetendheid of door uitstellen, noteren burgers niet de belangrijkste kenmerken. Op het moment dat er gestolen goederen worden aangetroffen kost het voor de rechercheurs heel veel tijd om de eigenaren te vinden. Een goede registratie helpt. Sowieso is aangifte doen beter. Klikt u hier voor de mogelijkheden.

Van wie?

Bij de doorzoeking in de woning werd ook uitleesapparatuur aangetroffen voor auto’s. De politie is nog op zoek naar de eigenaar van deze uitleesapparatuur. Herkent u dit apparaat neemt u dan contact op met 0900-8844.