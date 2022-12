Vijf nachtafsluitingen Haringvlietbrug (A29)

De hoofdrijbaan en parallelbaan van de Haringvlietbrug (A29) zijn vanaf maandag 19 december tot en met zaterdag 24 december 2022 vijf nachten op rij in beide richtingen afgesloten voor alle weggebruikers. Rijkswaterstaat zet dan klemmen vast waarmee de brugklep van de Haringvlietbrug is bevestigd aan het wegdek. Ook worden er voorbereidingen getroffen voor de renovatie van de klep van de brug. Voor deze werkzaamheden moet de klep open staan en is de brug gestremd voor het verkeer.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk ‘s nachts uitgevoerd. Automobilisten moeten rekening houden met extra reistijd. Er zijn geen alternatieve maatregelen getroffen voor (brom)fietsers en tractoren omdat de maatregelen laat op de avond en ’s nachts plaatsvinden.

Afsluitingen:

Maandag 19 december 22:00u tot dinsdag 20 december 05:00u

Dinsdag 20 december 22:00u tot woensdag 21 december 05:00u

Woensdag 21 december 22:00u tot donderdag 22 december 05:00u

Donderdag 22 december 22:00u tot vrijdag 23 december 05:00u

Vrijdag 23 december 22:00u tot zaterdag 24 december 07:00u



Omleidingsroutes

Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59. Of via de A29, N217, A16.

Verkeer vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam rijdt om via de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57. In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.

Voor verkeer dat wordt omgeleid via A29 afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tolvrij gemaakt.

De werkzaamheden hebben geen invloed op de reguliere bedientijden voor de hoge scheepvaart.

Nood- en hulpdiensten

Met de nood- en hulpdiensten zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van de brug tijdens de werkzaamheden.

Advies aan weggebruikers

Plan uw reis goed en raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.

Houd rekening met extra reistijd.

Pas indien mogelijk uw reisgedrag aan om hinder door de werkzaamheden te vermijden, bijvoorbeeld door te kiezen voor het openbaar vervoer of een andere route.

Volg de aanwijzingen en omleidingsroutes op de digitale informatiepanelen en gele borden langs de weg.

Houd uw navigatiesysteem in de gaten voor de actuele reistijdinformatie.

