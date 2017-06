Vissers uit Goedereede vangen bruinvis met twee koppen

De bemanning van de GO 9 wist niet wat ze zag toen maandagochtend 5 juni 2017 de kuil na de eerste trek geleegd werd. Er zat volgens opvarende Henk Tanis al lang geen leven meer in, maar het was wel de moeite waard om het eens goed te bekijken.

Het bleek een bruinvis met twee koppen te zijn. De buik was al een beetje geel gekleurd, wat er volgens Henk op duidde dat-ie een tijdje dood was. De GO 9 ving het bijzondere exemplaar even bezuiden de Eurogeul. "Ik schat 'm zo’n halve meter lang bij een gewicht van ongeveer vier kilo. Een jong exemplaar dus, maar geen lang leven beschoren", aldus Tanis.

De bemanning heeft het dode exemplaar weer overboord gegooid, omdat ze huiverig is voor bekeuringen en niet exact weet wat wel en niet toegestaan is. Aanvoeren is verboden, maar dit dode exemplaar hadden ze wellicht aan kunnen melden bij een onderzoeksinstituut of bij Naturalis in Leiden. Belangstellenden uit de hoek van de wetenschap zullen het moeten doen met de foto’s die Henk heeft gemaakt. De wetenschap is ook in het bezit van de foto’s en rept over een unieke bruinvis.

Bron: Visserijnieuws/Henk Tanis