Voertuig in de sloot nabij Melissant

Op zaterdagmorgen 5 december 2020 is de bestuurder van een busje van de weg geraakt op West-Havendijk nabij Melissant. Nadat het voertuig in de berm was gekomen kwam het in de naastgelegen sloot tot stilstand.

Door toegesnelde omstanders en omwonenden is de bestuurder uit het voertuig gehaald en opgevangen. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder ter plaatse nagekeken.