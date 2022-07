Voertuig te water bij Oude-Tonge

Op donderdagavond 30 juni 2022 zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een voertuig te water aan de Capelleweg in Oude-Tonge. Daar was een bestuurder met zijn auto in de sloot terecht gekomen nadat hij de bocht had gemist.

Ambulancepersoneel onfermde zich over de bestuurder. Deze kwam er met de schrik en een nat pak vanaf en hoefde niet naar het ziekenhuis te worden gebracht.