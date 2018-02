Vrachtwagen keren ging niet helemaal soepel

Maandag 19 februari 2018 was een Poolse vrachtwagenchauffeur de weg een beetje kwijt, dit meldt de politie. Aan de Johannispolderseweg in Middelharnis kwam de chauffeur erachter dat zijn navigatie niet helemaal up to date was. Hij besloot daarom te keren. Alleen ging dat niet helemaal goed zoals te zien is. Een takel had grote moeite het gevaarte los te krijgen.